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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Napoli açıklaması

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#Galatasaray#Transfer#Kerem Aktürkoğlu
Galatasarayda Kerem Aktürkoğlunun menajerinden Napoli açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 09:36

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt gündeme dair açıklamalarda bulundu. İtalyan basının sorularını cevaplayan Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili çıkan haberleri yalanlamazken transfer için "asla demeyin" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da geleceği büyük merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki durumuna ilişkin menajeri Erkut Söğüt, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Çalkantılı bir form grafiği olan genç oyuncunun performansını değerlendiren Erkut Söğüt, İtalyan basınından ArenaNapoli'nin sorularını cevapladı. Erkut Söğüt'ün genç oyuncu hakkında çıkan iddiaları yalanlamaması dikkat çekti.

Erkut Söğüt, "Napoli'nin Kerem'i takip etmesibir gurur kaynağıdır. Ancak kulüpler arasında bir şey varsa söyleyemem. Şimdiye kadar kimse benimle temasa geçmedi. Öncelikle şunu belirtmeliyim, Kerem Galatasaray'da çok mutlu. Galatasaray'da sözleşmesi var ve gelişmeye devam ediyor ancak tüm futbolcular bir gün farklı bir ülkeye transfer olmak ister. Tabii ki bu aynı zamanda oyuncum için bir hedef. Zamanında ve koşullar herkes için uygun olduğunda olabilir. Kısacası tüm tarafların memnun olması gerekiyor. Kerem kesinlikle yurt dışına transfer olma düşüncesine sahip." dedi.

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#Galatasaray#Transfer#Kerem Aktürkoğlu

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