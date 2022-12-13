Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Napoli açıklaması

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da geleceği büyük merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki durumuna ilişkin menajeri Erkut Söğüt, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Çalkantılı bir form grafiği olan genç oyuncunun performansını değerlendiren Erkut Söğüt, İtalyan basınından ArenaNapoli'nin sorularını cevapladı. Erkut Söğüt'ün genç oyuncu hakkında çıkan iddiaları yalanlamaması dikkat çekti.

Erkut Söğüt, "Napoli'nin Kerem'i takip etmesibir gurur kaynağıdır. Ancak kulüpler arasında bir şey varsa söyleyemem. Şimdiye kadar kimse benimle temasa geçmedi. Öncelikle şunu belirtmeliyim, Kerem Galatasaray'da çok mutlu. Galatasaray'da sözleşmesi var ve gelişmeye devam ediyor ancak tüm futbolcular bir gün farklı bir ülkeye transfer olmak ister. Tabii ki bu aynı zamanda oyuncum için bir hedef. Zamanında ve koşullar herkes için uygun olduğunda olabilir. Kısacası tüm tarafların memnun olması gerekiyor. Kerem kesinlikle yurt dışına transfer olma düşüncesine sahip." dedi.

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