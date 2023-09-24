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Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu'nun 30 maçlık serisi bitti

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Başakşehir
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlunun 30 maçlık serisi bitti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 01:50

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu'nun 30 maçlık serisi Süper Lig'in 6. haftasındaki Başakşehir maçında sona erdi.

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Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu bu sezon ilk kez kulübeye oturdu. Geçen sezon son 18 lig maçı ve 1 kupa mücadelesinin ardından sarı kırmızılı oyuncu bu sezon da 4 lig ve 7 Avrupa maçında ilk 11’de başlamıştı.

Kopenhag ile yapılan karşılaşmada kaçırdığı gollerin ardından tribünlerden tepki alan Kerem, 31 maç sonra kulübeye oturdu.

Dün 2. yarıda oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu maça başlar başlamaz skora katkı vermeyi de başardı. 48. dakikada Kerem ceza sahası içerisinde yerde kalıp, takımına penaltı kazandırdı, bu penaltıyı da İcardi gole çevirdi. Kerem bu sezon resmi maçlarda 4 gol, 5 asistlik katkı verdi.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Başakşehir

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