Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan rövanş öncesi taraftara mesaj! "55 bin kişi önünde..."

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Barcelona maçına iyi hazırlandıklarını kaydeden Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'daki maçta taraftarları önünde turu geçebileceklerini söyledi.

Avrupa'da nasıl oynamaları gerektiğini bildiklerini belirten Kerem, "Kuralar çekildiğinden beri çok iyi hazırlandık. Nasıl oynamamız gerektiğini konuşmuştuk. İstediğimiz sonucu aldık, her şey bitmedi. Taraftarımız önünde çok güzel bir maç olacak. Gerçekten Avrupa'da çok farklı oynuyoruz. Bulunduğumuz yeri düşünmüyoruz ligdeki, daha farklı yerlerde olabilirdik. Nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl mücadele edebileceğimizi biliyoruz Avrupa'da. Namağlup devam ediyoruz. İki takım da gerçekten Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdi. Camp Nou'da oynamak hayalimdi. O gali atabilsem çok daha farklı olabilirdi. Rövanşta 55 bin kişi önünde turu geçebiliriz." diye konuştu.

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Ryan Babel ise "Barcelona ile oynamaya geldik. Son ana kadar da en iyi şekilde mücadelemizi göstermeye çalıştık. Bunu defansta da hücumda da yaptık. Sahaya çıktığımızda her şeyimizi gösterdik. Ofansif ve defansif anlamda elimizden geleni yaptık. Umuyorum ki taraftarımız Marsilya maçındaki gibi bizi desteklerler ve bize motivasyon kaynağı olurlar." dedi.