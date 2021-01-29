Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu Henry Onyekuru yorumu!

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da ikinci golün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ZOR BİR MAÇTI'

Mücadeleyi değerlendiren Kerem, "Zor bir deplasman. Gerçekten zor bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda zor bir maçtı. İkinci yarıda hocanın direktifleriyle maçı kazandık" dedi.

'ONYEKURU GELİYOR...'

Forma rekabeti hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Forma rekabeti çok güzel bir şey. Onyekuru girip 2 gol attı. Onyekuru geliyor, o geliyor, bu geliyor, kimse formayı bırakmıyor. Bu bizi daha da yukarı çıkaracak. Artık zirveye çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.