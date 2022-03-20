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Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu hakem tepkisi! Galatasaray'dan paylaşım...

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Gaziantep FK
Kerem Aktürkoğlundan maç sonu hakem tepkisi Galatasaraydan paylaşım...

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda konuştu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları;

Hakem arkadaşımız, hakem abimiz, 'Birader, kardeşim' diye bize hitap eden abimiz, 30 saniye geçmeden 'Bakıldı, önüne bak' diye bize tepki gösteriyor. Ayağım, iki pozisyonda da kırılabilirdi. Herkes gördü. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar. Bunlar şaşırılacak şeyler.

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UMARIM TAVIRLARI DEĞİŞİR

Bunları söylemek istemiyorum. Bana yakışan şeyler değil ama birileri bir şey söylemeli ki bize olan tavır değişir. Umarım değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı

FARKLI MI DEĞERLENDİRİLİYOR?

Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Gaziantep çok iyi mücadele etti ama sıfır sarı kartla maçı tamamladı. Böyle pozisyonlardan sonra. Ben bunları söylemek istemiyorum ama birilerinin söylemesi lazım ki belki bu tavır değişir. Umarım

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GALATASARAY PAYLAŞTI

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Maç boyunca kasıtlı darbelere maruz kalan Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun ayağının son durumu! Karşılığında kart? Yok." ifadeleri yer aldı.

Kerem Aktürkoğlundan maç sonu hakem tepkisi Galatasaraydan paylaşım...

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Gaziantep FK

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