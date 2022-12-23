Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan 'kaptanlık' yorumu: 'Tarif edilemez...'

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek tur atlayan Galatasaray'da oyuncular, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Hata yapmadan galibiyete ulaştıklarını ifade eden Kerem, "Önemli olan galibiyetti. Hazırlık maçlarından sonuç olarak çok fazla istediğimiz alamasak da oyun olarak istediğimiz oyun oynuyorduk. Bugün de sahaya çıkmadan evvel bunun konuşmasını yaptık. Güzel bir oyunla bıraktığımız yerden devam etmemiz gerektiğini söyledik. İşler çok istediğimiz gibi gitmedi ama böyle maçlar gerçekten zor oluyor. Geçen sene bunun acısını fazlasıyla çektik. Bu maçta böyle bir hataya yer olmadığını defalarca konuştuk bugün de çok şükür hata yapmadan galibiyete ulaştık." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanlarından biri olmanın kendisini gururlandırdığını dile getiren Kerem Aktürkoğlu, "Gerçekten çok büyük bir gurur benim için. Galatasaray'a geldiğim ilk zamanı hatırlıyorum ve şu an, şimdiki olduğum durumdayım. Gerçekten bu tarif edilemez bir mutluluk; ama önemli olan tabii ki saha içinde takım olarak hep birlikte Galatasaray’ı istediği yere getirebilmek. Bana bu görev verilirse ben de bunu en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum. İnşallah sonu şampiyonluk olur. İki kupayla birlikte Galatasaray'a armağan etmiş oluruz" dedi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt ise" Takımı hocamız kuruyor. Ben oynamıyorsam daha fazla çalışıp oynamam lazım. Burada ailemle birlikte mutluyum. İstanbulspor maçında bugünkünden daha iyi oynamamız gerekiyor. Evde oynadığımız için taraftarı da arkamıza alarak kazanabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu