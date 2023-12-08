Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi sözleri

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay maç sonu konuştu.

SACHA BOEY: "KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

"Bizim için önemli bir maçtı. Lider olmaya devam etmemiz için kazanmamız gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık ve kazandık. Her maça iyi şekilde hazırlanıyorum. Takım haricinde de ekstra çalışıyorum. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyim, iyi hissediyorum. Hocamız değişiklik yapılıp yapılmayacağını bilir."

KEREM AKTÜRKOĞLU: "ICARDI'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

"Önemli olan galibiyet. Hafta içi Kopenhag ile önemli bir maça çıkacağız. Moral kazanmak ve ligi de güzel şekilde devam ettirmemiz gerekiyordu. İlk yarının sonundaki penaltı bizi düşürdü, rakibi iştahlandırdı. Önemli olan kazanmaktı. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Mauro Icardi'yi çok seviyorum. Sahada hep birbirimizi arıyoruz. Ancak önemli olan kazanmak. Takımıma yardım etmek için her zaman uğraşıyorum. Bu maçta skor anlamında katkı yaptım ama her anlamda elimden geleni yapıyorum. Umarım takım olarak böyle devam ederiz ve ligin sonunda yeniden şampiyonluğu kazanırız."

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KEREM DEMİRBAY: "KRİTİK DEMEK NEGATİF..."

"Kendi performansımı konuşmak istemiyorum. Takım olarak iyi performans gösterdik. İlk yarı 3-0 yapmamız gerekirdi. İkinci yarı daha erken 3-1 yapmalıydık. Ancak maçı kazandık, en önemlisi bu. Kopenhag maçı için kritik demek negatif bir şey. Pozitif durumdayız, her şey bizim elimizde. Takım olarak en iyi şekilde oynamak ve maçı kazanmak istiyoruz."