Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı

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Galatasaraylı futbolcular Kaan Ayhan, Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Golleri nedeniyle mutlu olduğunu kaydeden Wilfried Zaha, "Performansımızdan çok mutluyum. 3 puan ve gollerim için de fazlasıyla mutluluk duyuyorum. İlk gol biraz reaksiyon golüydü. İkinci golde de koşumu yaptım ve istediğim gibi topu alarak sert bir vuruş yaptım. Gollerim için mutluyum." dedi.

"ZİRVE YARIŞINDA BÜYÜK BİR ADIM ATTIK"

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Kaan Ayhan, "Zor maç oldu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik, belki de bu anlamda sezonun en iyi maçıydı. Trabzonspor güçlü bir rakip. Takım arkadaşlarımı tebrik diyorum, zor bir deplasmanda bu kadar farklı bir skorla dönmek tüm sezon için önemli olacak. Zirve yarışında büyük bir adım attık." diye konuştu.

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"TRABZONSPOR DEPLASMANINDA 5 ATMAK KİMSEYE NASİP OLMAZ"

Kerem Aktürkoğlu ise "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu. Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun. Mücadele konusunda içim çok rahat. Çok güzel bir performans sergiledik. Takım arkadaşımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.