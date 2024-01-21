×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig
Galatasarayda Kerem Aktürkoğlundan Fenerbahçe itirafı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 21:51

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da oyuncular Kaan Ayhan, Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Galatasaraylı futbolcular Kaan Ayhan, Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Golleri nedeniyle mutlu olduğunu kaydeden Wilfried Zaha, "Performansımızdan çok mutluyum. 3 puan ve gollerim için de fazlasıyla mutluluk duyuyorum. İlk gol biraz reaksiyon golüydü. İkinci golde de koşumu yaptım ve istediğim gibi topu alarak sert bir vuruş yaptım. Gollerim için mutluyum." dedi.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Okan Buruk: Galatasaray tarihinin en iyi performansını gösteriyoruzGalatasaray'da Okan Buruk: Galatasaray tarihinin en iyi performansını gösteriyoruzHaberi görüntüle

 "ZİRVE YARIŞINDA BÜYÜK BİR ADIM ATTIK"

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Kaan Ayhan, "Zor maç oldu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik, belki de bu anlamda sezonun en iyi maçıydı. Trabzonspor güçlü bir rakip. Takım arkadaşlarımı tebrik diyorum, zor bir deplasmanda bu kadar farklı bir skorla dönmek tüm sezon için önemli olacak. Zirve yarışında büyük bir adım attık." diye konuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTrabzonspor - Galatasaray maçında Wilfried Zaha resitali Kariyerinde böylesini ilk kez Trabzon’da yaşadıTrabzonspor - Galatasaray maçında Wilfried Zaha resitali! Kariyerinde böylesini ilk kez Trabzon’da yaşadıHaberi görüntüle

"TRABZONSPOR DEPLASMANINDA 5 ATMAK KİMSEYE NASİP OLMAZ"

Kerem Aktürkoğlu ise "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu. Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun. Mücadele konusunda içim çok rahat. Çok güzel bir performans sergiledik. Takım arkadaşımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!