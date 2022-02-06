Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Alanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü Hakeme tepki: Hasta Galatasaraylısın, bırak yaAlanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü! Hakeme tepki: "Hasta Galatasaraylısın, bırak ya!"#Efecan Karaca
Bilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktıBilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktı#Darwin
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı#ALMANYA
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüşCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüş!#Koronavirüs
Canlı | Dolmabahçede gol iptal edildi Skor...Canlı | Dolmabahçe'de gol iptal edildi! Skor...#Beşiktaş
Bakan Akar da koronavirüse yakalandı Sağlık durumu hakkında bilgi verdiBakan Akar da koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi#Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması#Koronavirüs
Paylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklamasıPaylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklaması#Derya Büyükuncu
Galatasaray, 3 puana hasret kaldı 10 kişilik Alanyayı deviremediGalatasaray, 3 puana hasret kaldı! 10 kişilik Alanya'yı deviremedi#Alanyaspor
Galatasarayın yeni transferi rekora ortak oldu İlk maçta...Galatasaray'ın yeni transferi rekora ortak oldu! İlk maçta...#Galatasaray
ABDli doktor açıkladı... İşte Omicronun ilk belirtisiABD'li doktor açıkladı... İşte Omicron'un ilk belirtisi#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...#Recep Tayyip Erdoğan
Kanlı pusu Babadan acı haber geldi, kızı yaralıKanlı pusu! Babadan acı haber geldi, kızı yaralı#Adana
Seren Serengilin şaşırtan görüntüsüSeren Serengil'in şaşırtan görüntüsü#Seren Serengil
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştır#MHP
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler!

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Alanyaspor
Galatasarayda Kerem Aktürkoğlundan Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri;

Gerçekten bilmiyorum. 10-15 gün gayet iyi çalıştık. Yoğun tempo yaptık. Maça iyi hazırlandık. Rakibin iyi kurarak çıktığını biliyorduk. Bunlara da çalıştık. Eğer iyi çıkarlarsa, oyunu iyi kurarlarsa ne yapacağımızı da iyi çalışmıştık

Gözden Kaçmasın

Alanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü Hakeme tepki:Alanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü! Hakeme tepki: Haberi Görüntüle

ÇOK ÜZGÜNÜZ

Baktığınız zaman 1-1 ile buradan ayrılıyoruz. İstediğimiz yerde değiliz. Çok üzgünüz. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. O kadar kötü bir noktadayız ki... Hepimiz bunun farkındayız

SAHAYA YANSITAMIYORUZ

Herkeste bir özgüven eksikliği, moral bozukluğu var. Sahaya çıktığımızda istediklerimizi yapamıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz ama sahaya yansıtamıyoruz.

BU İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKACAĞIZ BİLMİYORUM

Haberin Devamı

Nasıl çıkacağız bu işin içinden, ne zaman galibiyetler serisine başlayacağımızı bilmiyorum gerçekten. Ancak, çalıştıkça belki bu şeyi düzelteceğiz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs