Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na İtalya'dan reddedemeyeceği teklif!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Kerem Aktürkoğlu
Galatasarayda Kerem Aktürkoğluna İtalyadan reddedemeyeceği teklif
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 09:01

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmıştı. Bu skorla beraber 70 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip kritik zirve yarışında yara almıştı. Bu sezon birçok futbolcusunun yıldızını parlatan sarı-kırmızılı ekibe Avrupa devinden reddedemeyeceği bir teklif geldi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda Avrupa yolu gözüktü. Bu sezon oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu için İtalyan futbolunun önemli ismi devreye girdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İTALYA YOLCUSU

Fatih Terim döneminde takıma katılan yetenekli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk döneminde de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Oynadığı futbol ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu için İtalyan devi sezon sonunda sarı-kırmızlı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yaz transfer döneminde Galatasaray ile görüşmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızlı ekibin ise başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için en 15 milyon euro teklif beklentisi bulunuyor.

Galatasaray ile Milan rakamda anlaşmaları durumunda ise 2023-2024 sezonu öncesi sarı-kırmızlı ekipte ilk ayrılık gerçekleşmiş olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray forması ile bu sezon çıktığı 33 remi maçta 10 gol, 8 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Transferin gerçekleşmesi durumunda milli yıldız 15 milyon Euro bonservis bedeliyle beraber en pahalı satış olarak tarihe geçecek.

Sarı-kırmızılı ekibin tarihindeki en pahalı satış ise 16 milyon Euro ile Badou Ndiaye'ye ait.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Kerem Aktürkoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew