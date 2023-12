Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Günay Güvenç'ten galibiyet sonrası açıklamalar

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 ile geçen Galatasaray'da golü atan Kerem Aktürkoğlu ve ilk kez 11'de kaleyi koruyan Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

KEREM: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENMENİN MORAL BOZUKLUĞU VARDI

Benim için anlamlı bir geceydi. Kaptan olarak ilk kez ilk 11 çıktım. Daha önemlisi kazanmaktı. Açık konuşmak gerekirse güzel bir futbol oynamadık. Hafta sonu derbi var. Buradan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin moral bozukluğu vardı. Hayallerimiz vardı ama o tarafı geride bırakmak zorundayız. UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha başarılı olmak istiyoruz. İyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim.

"KEŞKE HER MAÇ DERBİ OLSA"

Derbiler çok keyifli özel oluyor. Her sene keşke her maçı derbi olarak oynasaydık diyoruz. Her iki tarafın da temennisi güzel futbol. Sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını istiyoruz. Umutluyuz, Galatasaray her zaman derbilerden güzel sonuçlarla ayrılmıştır. Orada kazanarak galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz.

Haberin Devamı

GÜNAY GÜVENÇ: GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAK İSTEMİYORUM

Kendi performansımdan memnunum, daha iyi yapabileceğim şeyler var. Galatasaray'a gelirken takıma katkı sağlamak istediğimi söylemiştim. Bana güvendiler, ben de bu güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Zor bir fikstürden geçiyoruz. Kendi performansımdan memnunum, daha iyi yapabileceğim şeyler var. Galatasaray'a gelirken takıma katkı sağlamak istediğimi söylemiştim. Bana güvendiler, ben de bu güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Zor bir fikstürden geçiyoruz.

"FUTBOL BU DEĞİL! SAHADA OLAN SAHADA KALMALI"

İçimde bazı düşünceler var. Futbol bu değil. Bunları benim değerlendirecek halim yok ama bir şeyler söylemek isterim. Üzülmek, sevinmek futbolda güzeldir. Ezeli rakiplerimiz var. Futbol oynanmasa daha mı iyi? Futbol insanları birleştirir. Sahada olan, sahada kalır. Unutmak lazım. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmek istemiyorum. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Zor iki maçımız var. Dinlenip o maçlara konsantre olacağız.