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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: "Rakiplerimiz seriyi bildiği için iştahlı oynuyor"

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig
Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu: Rakiplerimiz seriyi bildiği için iştahlı oynuyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 22:53

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da oyuncular Rashica ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

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Galatasaraylı oyuncular Rashica ve Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Galatasaray'ın tek golünü atan Rashica, "İlk 15 dakika çok iyi değildik. Daha sonra golü bulduk ve birçok şans yakaladık. Maçın sonunda kadar bu şekilde devam edemedik. Aradan sonra aynı şekilde devam etmeye ve kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

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"HER MEVKİDE OYNAMAYA HAZIRIM"

Mertens'in yokluğu hakkında konuşan Rashica, "Takım için çok önemli bir oyuncu. Hem ofans hem de defans anlamında yardımcı oluyor. Hocamın ve takımın ihtiyaçlarına göre ben her mevkide oynamaya hazırım. Zaten Almanya'da oynadığım bir pozisyondu, ona göre karar verildi." dedi.

"RAKİPLER SERİYİ BİLDİĞİ İÇİN İŞTAHLI OYNUYOR"

Kerem Aktürkoğlu ise "İstediğimiz gibi başladık maça. Golü de bulduk. İstemediğimiz bir sonuç. 14 maçlık bir seri. Rakiplerimiz bunu bildiği için biraz daha iştahlı oynuyor. İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Yine de her şey bizim elimizde. Lider olan takım biziz. Umarım bundan sonraki maçlarda hatalarımızdan ders çıkarırız." açıklamasında bulundu.

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig

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