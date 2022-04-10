Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Fenerbahçe'nin derbide galibiyetine verilen iddaa oranı...

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FENERBAHÇE

Son 7 lig maçında yenilgi yüzü görmeden 19 puan puan toplayan Fenerbahçe, Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a kaybetmesiyle ikincilik için iyice iştahlandı.

Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil dışında eksik bulunmuyor.

TD İsmail Kartal ilk 11'de süreklilik sağladı, stoperde "Serdar Aziz & Min-jae Kim" izlemeye devam ederiz. Orta alanda "Miguel Crespo, Miha Zajc & Mert Hakan Yandaş" üçlüsü forma giyer.

Hücumun bir kanadında İrfan Can Kahveci, diğerinde Diego Rossi olur. Merkezde bir kez daha Serdar Dursun izleriz.

Sağ bekte Bright Osayi-Samuel'in forması garanti, sol bekte büyük ihtimalle Ferdi Kadıoğlu oynar; son maçta izlediğimiz Filip Novak ya da zaman zaman o bölgede oynayan Attila Szalai tercihleri de şaşırtmaz.

GALATASARAY

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İç sahada üst üste 3 maç kazanan ancak Konya ve Gaziantep deplasmanlarından eli boş dönen Galatasaray, Kadıköy'de 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Geçen sezon Mostafa Mohamed'in golüyle kazanmışlardı, önceki sezon ise 1-0 geriden gelip 3-1'lik galibiyet elde etmişlerdi.

Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli kesin olarak yok, Mohamed'in durumu maç saati netlik kazanacak; Kerem Aktürkoğlu büyük fedakarlık yaparak ilk 11'deki yerini alacak.

Orta alanda "Berkan, Taylan & Cicaldau" izleyeceğiz. Kerem'in tersinde Ryan Babel, merkezde Bafetimbi Gomis oynayacak.

Kerem oynayacağı için TD Domenec Torrent sağ bekte Omar Elabdellaoui ile maça başlayacak. Eldivenler Fernando Muslera'ya emanet olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin evinde oynadığı son 7 lig maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

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