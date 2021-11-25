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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu iyi haberi verdi

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Feghouli
Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu iyi haberi verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükselen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli açıklamalarda bulundu.

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Maçtaki sakatlığıyla ilgili bilgi veren Kerem Aktürkoğlu, ciddi bir şey olmadığını kaydedeip "Biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı. Taraftarımız yanımızda oldu. Muhteşem bir atmosfer vardı. Arkamızdaki olduklarında çok daha iyi oynuyoruz. İstemediğim bir penaltı yaptırdım. Güzel bir galibiyet oldu. Roma'da Lazio maçında liderliği istiyoruz." diye konuştu.

"BÜYÜK FARK OLABİLİRDİ"

Maçın daha farklı bitebileceğini kaydeden Sofiane Feghouli ise "Çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Çok daha büyük bir farkla da bitebilirdi bu maç. Lazio maçını da oynayacağız ve gruptan lider çıkmak istiyoruz." dedi.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Feghouli

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