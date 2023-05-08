Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! İşte yeni maaşı...

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Eylül 2020'de Galatasaray'ın 24Erzicanspor'dan bedelsiz transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, 4 yıllık sözleşme imzalamış ve sırasıyla 850.000 TL, 900.000 TL ve son iki sezonu için 950.000 TL'lik yıllık ücret kazanacaktı. Fatih Terim döneminde muhteşem bir çıkışa imza atan, devam eden süreçte Domenec Torrent'le formasını bırakmayan Kerem'in yıllık ücreti 8 milyon TL'ye çıkarılmıştı. 2021 Aralık'ında toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Sarı Kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Kerem, sezon başı göreve gelen Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Çıktığı 33 resmi maçta 10 gol, 8 asistle oynayan milli oyuncunun ismi Avrupa devleriyle anılırken son olarak Napoli'nin bu transferde ısrarcı olduğu iddia edildi.

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20 MİLYON EURO BONSERVİS! NAPOLI'NİN TAKİBİNDE...

NapoliCalcioNews'te yer alan habere göre Napoli, 24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için girişimlere başladı. Haberde İtalyan ekibinin teklifinin 20 milyon Euro olduğu belirtilirken, sarı kırmızılı ekibin bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü de ifade edildi. Yıldız golcüsü Victor Osimhen'in satışından elde edeceği gelirle potansiyeli olan oyunculara yatırım yapmayı planlayan Napoli'nin ilk hedefinin Kerem Aktürkoğlu olduğu da belirtildi.

YENİ MUKAVELE PLANLANDI

İlk 11’in değişmez ismi olan ve Avrupa kulüplerinin takibi altında bulunan Kerem Aktürkoğlu ile bu kısa süre içerisinde masaya oturularak yeni mukavele yapılması planlandı. Yönetim, bu sayede genç futbolcunun moral ve motivasyonunu daha da yükseltmeyi hedefliyor.

TEMSİLCİSİ AÇIKLADI: YÖNETİM KEREM'İN BUNU HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, geçtiğimiz günlerde sözleşme yenileme konusunda önemli açıklamalar yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: ''Her iki tarafın da böyle bir isteği var. Bunu görüşmüştük; ama maalesef araya deprem girdi. İnsanlar futboldan mecburen bir süre uzaklaşmak zorunda kaldı. Şimdi tekrar konuşmaya başladık. Önümüzdeki haftalarda bunu netleştireceğiz. Bizim için en önemli şey Kerem'in maaşının düzeltilmesi, sözleşme süresinden çok, maaşının iyileştirilmesi konusu önceliğimiz. Bunu Galatasaray da istiyor biz de istiyoruz. Galatasaray da böyle düşünüyor. Kerem'in daha bunu hak ettiğini yönetim de düşünüyor ve bunu biran önce yerine getirmek istiyor. İki taraf da konuya pozitif bakıyor. Sözleşme süresi uzar mı, onu zaman gösterecek'' dedi.

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TRANSFER TEKLİFİ VAR MI?

Kerem'in kendisini çok geliştirdiğini düşündüğünü dile getiren Erkut Söğüt, 'Son 6 aydan bu yana baktığınızda inanılmaz bir farklılık var Kerem'de. Kendini çok geliştirdi. Her zaman kendini geliştiren bir futbolcu olduğu için şimdikinden çok daha iyi bir futbolcu olacaktır. Çok çalışkan birisi, kendini geliştirmeyi çok istiyor. Dışarıya bakmaz, sadece futbola odaklanmış birisi. Kerem şu anda Galatasaray'ın futbolcusu, en önemli hedefi Galatasaray'la şampiyon olmak. Transfer söz konusu olursa bunu zaten herkes öğrenir. Futbolda yarın ne olacağını bilemezsiniz. Kerem için en önemli nokta sürekli gelişim gösteriyor olması'' şeklinde konuştu.

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YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Milli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, İstanbul'a gelmiş ve Sarı Kırmızılı ekip kurmaylarıyla görüşmelere başlamıştı. İki taraf da anlaşmaya vardı. Sözleşmesinde düzenleme yapılan Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı 20 milyon TL oldu. Galatasaray, resmi açıklamayı kısa süre içerisinde duyuracak.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KARİYERİ

21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılında Medipol Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda ise 24Erzincanspor'da top koşturdu. Burada yakaladığı muhteşem çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı 28 maçta 17 kez fileleri sarstı. Başarılı hücumcu, 2019-2020 Sezonu'nda çıktığı toplam 34 resmi maçta ise 20 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

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2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan genç futbolcu, Sarı Kırmızılı ekipte sergilediği performansla A Milli Takıma yükseldi. Ay Yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 19 maçta 4 gollük performans ortaya koydu. Galatasaray’da şu ana kadar 110 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 27 gol, 10 asistle skora katkı sağladı.