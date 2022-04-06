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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için kritik gün Cumartesi! Fenerbahçe derbisi öncesi...

#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu için kritik gün Cumartesi Fenerbahçe derbisi öncesi...

VavaCars Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu için kritik gün Cumartesi... Milli futbolcunun tedaviye vereceği yanıta göre derbide forma giyip giymeyeceği belli olacak.

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Galatasaray’da, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu’nun durumu cumartesi günü netleşecek. Geçen haftaki Karagümrük maçının 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan genç futbolcu, cumartesi gününe dek antrenmanlara çıkmayıp tedavi olacak.

Cumartesi yapılacak idmanda kendini deneyecek olan Kerem, ağrı hissetmezse Fenerbahçe karşısında forma giyecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig’de son 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi alarak 6 puan toplayan Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 1.5 saat süren çalışmaya, sakatlıkları bulunan Feghouli, Muhammed ve Kerem katılmadı.

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#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Fenerbahçe

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