Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu eleştirilere ilişkin konuştu: "Yalan söylemeyeceğim, ben de etkilendim"

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Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, sahada 3-2 galibiyetle ayrılırken futbolcular maçı değerlendirdi.

Kasımpaşa karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Yunus Akgün, "Trabzonspor, Gaziantep ve bu maçta çok güzel bir oyunumuz vardı. Bugün de skor olarak yansıttık. Ben asist yaptım, Kerem de iki gol attı. Üstümüzden attık. Daha da iyi olacağız. Geçen sene çok iyi geçmişti. Beklenti yüksek, bu beklentiyi karşılamak istiyorum. Galatasaray forması giyerken, elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Kerem ile beraber skora daha fazla katkı yapacağız." dedi.

"YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK"

Galatasaray'ın genç ismi Emin Bayram, "Bu takımın formasını giymek benim için büyük bir şans. Elimden geleni yapıyorum. Her gün daha iyiye giden bir performansımız var, daha da iyi olacak. 90 dakika golü atmayı düşünen bir takımız. Bugün geriye düşmemize rağmen iyi reaksiyon gösterip 3 puanı aldık. Taraftarımızı da tebrik ediyorum bizi yalnız bırakmadı. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak." diye konuştu.

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"YALAN SÖYLEMEYECEĞİM, BEN DE ETKİLENDİM"

Kendisine yöneltilen eleştirilerden zaman zaman etkilendiğini belirten Kerem Aktürkoğlu, "İki haftadır güzel futbol oynuyorduk ve sonuçlarını alıyorduk. Bu hafta da istediğimiz sonucu aldık. İlk yarı daha farklı olabilirdik. Taçlardan sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Sonu güzel bitti. Herkesi tebrik ederim. Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişte de övgüler oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Ancak zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemeyeceğim, ben de etkilendim. Gol ve asistin yanı sıra mücadelemle de katkı vermek istiyorum." şeklinde konuştu.