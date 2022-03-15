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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ı 111 km hızla avladı

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Beşiktaş

Kerem çok koştu, çok mücadele etti, golleriyle kendisine yine hayran bıraktı. ‘Harry Potter’ lakaplı sarı kırmızılı futbolcu, Lyon’un kendisini tribünden izlediği derbide önce 22. dakikada saatte 111 km’lik hızla çektiği şutunda ağları sarstı. Ardından 10 dakika sonra bir gol daha atarak takımını rahatlattı.

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ÇoK değil, henüz 2 yıl önce 3. Lig’de mücadele eden, geçen sezon taraftarlarına “İyi ki alınmış” dedirten, bu sezon ise üst seviyede bir futbol izleten Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş’ı attığı 2 golle devirirken, takımını da sırtlamaya devam etti.

Tüm kulvarlarda Aslan’ın en çok gol atan ve en fazla asist yapan genç futbolcusu, 22. dakikada saatte 111 km’lik hızla çektiği şutunda golünü atarken, 10 dakika sonrasında da skoru 2-0’a getirdi. Bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu, tüm kulvarlarda 11 gol ve 7 asiste ulaşarak 18 gole direkt katkı yaptı.

LYON TRiBÜNDE TAKiP ETTi

Tribünde ise Avrupa’nın önemli ekiplerinden Lyon’un scout şefi Bruno cheyrou vardı. Sık sık notlar aldığı gözlenen futbol adamının Kerem Aktürkoğlu’nun performansından çok etkinlendiği öğrenildi.

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TEK RAKiBi DROGBA

Kerem Aktürkoğlu, Didier Drogba’dan (Eylül 2013) bu yana Beşiktaş’a rakip olduğu Süper Lig maçında iki gol atan ilk
Galatasaray oyuncusu oldu. Yıldız futbolcu ayrıca, Süper Lig kariyerinde en fazla toplam (7) ve isabetli şut (4) çektiği karşılaşmayı geride bıraktı.

26 SEZON SONRA iLK YAŞANDI

Süper Lig’de 1995-96 sezonundan bu yana ilk kez bir Galatasaray oyuncusu Beşiktaş’a aynı takım arkadaşının asistleriyle iki gol attı. Kerem, Muhammed’in gol paslarıyla Kartal’ı yıkan isim oldu.

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