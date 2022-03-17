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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Barcelona yenilgisi yorumu: "10 kişi gol yemek..."

#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Barcelona

Barcelona'ya 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray Kerem Aktürkoğlu maçın ardından konuştu.

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem'in açıklamaları şöyle;

"Çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Yorulduğumuz anlarda itici güç oldular. Maçın başından sonuna kadar yapmadığımız hatayı, attığımız golden sonra yaptık ve talihsiz bir gol yedik. 10 kişiyken gol yememiz, bizi daha çok düşürdü. Tam olarak yerleşmemiştik. Barcelona gibi bir takımla oynuyoruz. Böyle ufak hataları affetmeyecek bir takım. İki maçta da harika bir mücadele verdik. Çok mücadele ettik. Sonunu getiremedik. Umarım bundan sonraki süreçte, lige daha fazla odaklanıp, bulunabileceğimiz en yüksek noktaya çıkıp, o şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz."

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#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Barcelona

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