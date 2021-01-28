Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı iddiası!

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı iddia edildi! Sabah gazetesinin haberine göre askerliğinin son günü olduğu için erteleme yapamayan Kerem Aktürkoğlu, bakaya düşüyor.

Bedelli askerlik ihtimali de ortadan kalkmış oluyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme yapacak. Durumun çözülmesi bekleniyor.

PİYADE OLARAK ERZİNCAN ÇIKTI

Genç oyuncu sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılmıştı. Askere çağrılan Kerem Aktürkoğlu'na piyade olarak Erzincan şehri çıktı. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu bu durumda bedelli askerlikten de yararlanamıyor.

Galatasaray'ın konuyla ilgili TFF ile konuşacağı ve çözüm yolu bulacağı ifade edildi.

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