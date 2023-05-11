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Galatasaray'da Kazımcan Karataş kararı! Emre Taşdemir ve Adekugbe...

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#Galatasaray#Transfer#Kazımcan
Galatasarayda Kazımcan Karataş kararı Emre Taşdemir ve Adekugbe...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 07:00

Bu sezon asıl bölgesi sağ bek olan Dubois dahil sol bekte 5 ismi deneyen Buruk kapanışı Kazımcan ile yapacak. Emre ve Adekugbe ile yollarını ayıracak olan Cimbom transfer döneminde forma rekabetini arttırma adına Kazımcan’ın yanına bir sol bek alacak.

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’un bu sezon 5 farklı futbolcuyu oynattığı sol bekte ligde kalan 4 maçta Kazımcan Karataş görev yapacak. Buruk sezona devre arasında takımdan ayrılan Patrick Van Aanholt ile başlarken daha sonra bu bölgede asıl mevkisi sağ bek olan Leo Doubois da dahil olmak üzere Emre Taşdemir ve Kazımcan’ı denedi. Kritik Başakşehir maçında sol bekte Doubois’nın görev yapması beklenirken Kazımcan bulduğu şansı iyi değerlendirdi ve takımın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı.

Diğer 2 bekle sezon sonu vedalaşılacak

Girdiği 3 hava topu mücadelesini de kazanan, takımında en çok top ve en çok ikili mücadele kazanan oyuncular arasında yer alan 20 yaşındaki futbolcunun bu performansı sonrası Okan Buruk sezonun kalanında Adekugbe ya da Dubois değil Kazımcan’a şans verecek. Kalan 4 haftada görev alacak olan Kazımcan önümüzdeki sezon Galatasaray kadrosunda yer alacak tek sol bek olacak. Kulüp Kazımcan dışındaki 2 sol beki Adekugbe ve Emre Taşdemir ile yollarını ayıracak.

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Genç yıldızın yanına takviye yapılacak

Galatasaray'da 2018-19 sezonunun devre arasında takıma katılan Emre Taşdemir’in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sarı kırmızılıların devre arasında göndermek istediği ancak takımdan ayrılmayı kabul etmeyen 27 yaşındaki futbolcunun kontratı uzatılmayacak. Ligden çekilen Hatayspor’dan kiralanan Adekugbe’nin ise opsiyonu kullanılmayacak. Galatasaray Kulübü, transfer döneminde forma rekabetini artırma adına Kazımcan’ın yanına bir sol bek alacak.

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#Galatasaray#Transfer#Kazımcan

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