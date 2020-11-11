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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

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Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcuların bir bölümümünün salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer grubun ise sahada ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından hücum organizasyonlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasarayda Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

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