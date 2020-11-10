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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları! Yenilenme programı...

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Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları! Yenilenme programı...
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Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme programı kapsamında ayak tenisi oynandığı belirtildi.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı idmanın koşu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

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Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

 

Galatasarayda Kayserispor hazırlıkları Yenilenme programı...

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