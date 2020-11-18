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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:34 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları! Luyindama ve Falcao'nun son durumu...

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Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları! Luyindama ve Falcao'nun son durumu...
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Christian Luyindama ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Becir Omeragic, Fatih Terimin radarına girdi
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Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Galatasarayda Kayserispor hazırlıkları Luyindama ve Falcaonun son durumu...

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