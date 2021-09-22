Galatasaray'da Kayseri deplasmanına 7 isim götürülmedi! Bu maça iddaa oynayanların %51'i...

Haberin Devamı

İlandır

KAYSERİSPOR

Sezona Yalçın Koşukavak'la giren ama henüz 2. haftada Hikmet Karaman'ın TD koltuğunu devraldığı Kayserispor, pazar günü Hatay deplasmanında 2-1 kaybederek 3 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmıştı.

2 kere maç kadrosuna girse de henüz süre alamayan Mario Gavrinovic, son 2 gün antrenmana çıksa da durumu belirsizliğini koruyor. Hatayspor karşısında oynamayan Lionel Carole son antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı, maç kadrosunda yer alacak. Yaklaşık 1 aydır sakat olan Uğur Demirok ise henüz iyileşmedi, maçta forma giyemeyecek.

Hikmet Karaman eldivenleri bir kez daha Silviu Lung'a emanet edecek. Sağ bekte Ramazan Civelek izleyeceğiz. Normalde sol bek olarak görev yapan Yasir Subaşı'yı Uğur'un yokluğunda stoper izlemiştik, Carole tamamen iyileştiyse aynen devam edebilir.

Mame Thiam takıma katıldığı günden beri sol kanatta hep ilk 11 çıktı. Hatta sağda Emrah Başsan, forvet arkasında Bernard Mensah'la birlikte üçlü hat hiç değişmedi. Savunmanın önünde hücumdakilerin arkasında, orta alandaki ağır yük de İbrahim Akdağ ve Joseph Attamah'ın üzerinde olacak.

GALATASARAY

Haberin Devamı

Sezona 2 galibiyetle başlayan ancak son 3 maçından sadece 2 puan çıkartabilen Galatasaray'ın deplasman kafilesinde 7 isim yer almadı!

Marcao'nun cezası devam ederken; Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Arda Turan da sakatlıkları nedeniyle Kayseri'ye götürülmedi.

TD Fatih Terim'in esas sürprizleri ise yoğun maç temposunda yer aldıkları için dinlendirilme amaçlı İstanbul'da bırakılan Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu oldu.

Bu eksikler ışığında Gustavo Assunçao'yu ilk kez ilk 11'de görebiliriz. Bir kanatta Sofiane Feghouli, diğer kanatta Ryan Babel oynayabilir. Hücum merkezinde de Mostafa Mohamed kesin gibi...

8+3 yabancı kuralı nedeniyle stoperde Victor Nelsson'un partneri olarak Christian Luyindama'yı değil Alpaslan Öztürk'ü görürsek de şaşırmamak lazım. Aynı şekilde orta alanda da Aytaç Kara süre bulabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hikmet Karaman, Galatasaray'a karşı çıktığı son 16 maçın sadece 2'sini kazanabildi. (5 beraberlik - 9 mağlubiyet)

- Galatasaray'ın lig tarihinde Kayseri deplasmanında yenilgisi yok! (16 maç | 8 galibiyet - 8 beraberlik)

Haberin Devamı

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%51'lik kesim ciddi eksiklerine rağmen İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibini Kayseri deplasmanında bir adım önde görmüş...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Ryan Babel'in Ajax günleri! Birbirinden güzel goller...

Haberin Devamı