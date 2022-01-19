Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından topla çıkış, oyun kurma ve hücum aksiyonlarının gerçekleştirildiği çift kale maç ile antrenman tamamlandı.

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı. Ryan Babel, özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.