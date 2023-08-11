Galatasaray'da karar verildi: Zaniolo satılacak

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Brezilyalı kanat oyuncusu Tete’yi kadrosuna katan Galatasaray, Nicolo Zaniolo’nun satışı için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı yöneticiler İtalyan futbolcunun menajeri ile görüşüp, bugüne dek gelen transfer tekliflerini iletmesini istedi. İtalya’dan Juventus’un uzun süredir istediği, İngiltere, Rusya ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği Zaniolo için en yüksek teklifler Zenit ve Aston Villa’dan geldi.

ZENIT 30 MİLYON EURO ÖNERDİ ANCAK...

Rus ekibi Zenit, bonservis için Galatasaray’a 30 milyon Euro, Zaniolo’ya da yılda net 5 milyon Euro önerdi. Ancak İtalyan futbolcu Rusya Ligi’nde oynamaya soğuk baktığı için bu teklif şimdilik beklemeye alındı. Geçmişte Roma’da görev yaptığı dönemde Zaniolo’nun transfer edilmesini sağlayan Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, futbolcuyu yeni kulübüne de götürmek istiyor.

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ASTON VILLA'NIN TEKLİFİ BEĞENİLMEDİ

Aston Villa, Zaniolo’ya yıllık 3 milyon Euro, Galatasaray’a da bir yıl için 5 milyon Euro kiralama bedeli ve beğenildiği takdirde sezon sonu 25 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif paketi sundu. Bonservis için net 30 milyon Euro isteyen Galatasaray cephesi bu öneriyi kabul etmedi. Sarı kırmızılılar kiralama tekliflerine, sözleşmeye ‘zorunlu satın alma opsiyonu’ konursa onay verecek.

12 MAÇTA 5 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI

Zaniolo’nun, transferle ilgili olarak menajerine, “Galatasaray’ın isteklerini karşılayacak kulüplerle masaya oturalım” dediği öğrenildi. İtalyan yıldızın en geç 10 gün içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz şubat ayında 15 milyon Euro’ya alınan Zaniolo, sarı kırmızılı formayla oynadığı 12 resmi karşılaşmada 5 gol, 1 asist kaydetti.