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Galatasaray'da karar verildi! Yıldız futbolcunun sözleşmesi uzatılacak...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Abdülkerim Bardakçı#Sözleşme
Galatasarayda karar verildi Yıldız futbolcunun sözleşmesi uzatılacak...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 11:54

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmış ve lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılarda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, attığı 2 golle yıldızlaşmış ve Mauro Icardi'nin yokluğunda takımının gol yükünü üstlenmişti. Galatasaray Yönetimi, başarılı futbolcu ile ilgili harekete geçme kararı aldı. İşte detaylar...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşmıştı. Rams Park'Ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu skorun ardından puanını 47'ye yükselten Galatasaray, lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürümüştü. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Wilfried Zaha ile 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

ICARDI'NİN YOKLUĞUNDA GOL YÜKÜNÜ SIRTLADI

Galatasarayda karar verildi Yıldız futbolcunun sözleşmesi uzatılacak...

Mauro Icardi'nin yokluğunda takımının gol yükünü sırtlanan Abdülkerim Bardakcı, savunmadaki iyi performansının yanı sıra fileleri sarsmasıyla da taraftarların büyük beğenisini topladı.

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YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI

Galatasarayda karar verildi Yıldız futbolcunun sözleşmesi uzatılacak...

A Milli Takım formasını da terleten başarılı futbolcunun yükselen form durumu sonrası yönetim harekete geçti.

YENİ KONTRAT

Fanatik'in haberine göre sarı - kırmızılı kurmaylar, 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki stopere yeni kontrat önermeye hazırlanıyor. Bardakcı'nın da Galatasaray'da kalmak istediği ve kısa süre içinde resmi görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 28 resmi maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 2367 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.

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#GALATASARAY#Abdülkerim Bardakçı#Sözleşme

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