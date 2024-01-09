Galatasaray'da karar verildi! Yıldız futbolcunun sözleşmesi uzatılacak...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşmıştı. Rams Park'Ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu skorun ardından puanını 47'ye yükselten Galatasaray, lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürümüştü. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Wilfried Zaha ile 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

ICARDI'NİN YOKLUĞUNDA GOL YÜKÜNÜ SIRTLADI





Mauro Icardi'nin yokluğunda takımının gol yükünü sırtlanan Abdülkerim Bardakcı, savunmadaki iyi performansının yanı sıra fileleri sarsmasıyla da taraftarların büyük beğenisini topladı.

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YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI





A Milli Takım formasını da terleten başarılı futbolcunun yükselen form durumu sonrası yönetim harekete geçti.

YENİ KONTRAT

Fanatik'in haberine göre sarı - kırmızılı kurmaylar, 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki stopere yeni kontrat önermeye hazırlanıyor. Bardakcı'nın da Galatasaray'da kalmak istediği ve kısa süre içinde resmi görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 28 resmi maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 2367 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.