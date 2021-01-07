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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da karar verildi! Sözleşmesi feshediliyor...

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Galatasaray, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Etebo'nun sözleşmesi feshetmeye hazırlanıyor. Stoke City takımından kiralanan Etebo, bu sezon istenilen katkıyı veremedi. Sarı kırmızılılar, Etebo yerine eski oyuncusu Michael Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.

Ara transfer döneminde ilk takviyesini orta sahaya yapma kararı alan Galatasaray, Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Etebo yerine eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi düşünen sarı-kırmızılılar, Fulham ile görüşmelere başladı. Son dakika bilgisine göre Fulham, Galatasaray'dan 500 bin € kiralama bedeli istedi.

Konyaspor şoku sonrası Türk Telekom Stadında...
Konyaspor şoku sonrası Türk Telekom Stadı'nda...

Galatasarayda karar verildi Sözleşmesi feshediliyor...

ETEBO YERİNE SERİ GELİYOR!

İngiliz ekibi kadro dışı bıraktığı Seri için 500 bin Euro kiralama bedeli talep etti. Ancak Galatasaray bu transferi kiralama bedeli ödemeden bitirmek istiyor ve pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

29 yaşındaki Fildişili 6 numara, Fransa'dan teklifler olsa da tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı. Fatih Terim ile tekrar çalışmayı çok isteyen Seri, Fulham'ı ikna etmeleri halinde ücretinde sorun çıkarmayacağını Galatasaraylı yetkililere iletti. (Sabah)

Galatasarayda karar verildi Sözleşmesi feshediliyor...

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