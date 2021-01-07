Galatasaray'da karar verildi! Sözleşmesi feshediliyor...

Ara transfer döneminde ilk takviyesini orta sahaya yapma kararı alan Galatasaray, Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Etebo yerine eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi düşünen sarı-kırmızılılar, Fulham ile görüşmelere başladı. Son dakika bilgisine göre Fulham, Galatasaray'dan 500 bin € kiralama bedeli istedi.

ETEBO YERİNE SERİ GELİYOR!

İngiliz ekibi kadro dışı bıraktığı Seri için 500 bin Euro kiralama bedeli talep etti. Ancak Galatasaray bu transferi kiralama bedeli ödemeden bitirmek istiyor ve pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

29 yaşındaki Fildişili 6 numara, Fransa'dan teklifler olsa da tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı. Fatih Terim ile tekrar çalışmayı çok isteyen Seri, Fulham'ı ikna etmeleri halinde ücretinde sorun çıkarmayacağını Galatasaraylı yetkililere iletti. (Sabah)

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