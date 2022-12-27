Galatasaray'da yıldız ismin kredisi tükendi! Okan Buruk'u ikna edemedi, yollar ayrılıyor

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Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanarak Fenerbahçe'den liderliği alan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi'nin performansları dikkat çekti.

Sezona forvet hattında 3. alternatif olarak başlayan Fransız yıldız Gomis, ilerleyen yaşına rağmen attığı gollerle sarı kırmızı takımın ligde zirveye yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

GOMIS VE ICARDI PARLADI

İstanbulspor maçında attığı gollerle takımına 3 puanı getiren 37 yaşındaki golcü, Arjantinli yıldız Icardi ile birlikte takımın gol yükünü çekti.

Gomis, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltirken Mauro Icardi ise 4 gol ve 3 asistle sarı kırmızılı takımın yukarılara çıkmasına katkı sağladı.

LİGDE FORMAYI UNUTTU

Sezona alternatif olarak başlayan Gomis, Icardi'nin yokluğunda ilk 11'de başlarken Haris Seferovic ise ligde formayı unuttu.

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Son olarak kupadaki Keçiörengücü maçında sahaya ilk 11'de çıkan, 1 de penaltı atışından yararlanamayan İsviçreli golcünün kredisi tükendi.

OKAN BURUK'TAN SEFEROVIC AÇIKLAMASI

Ligde oynanan İstanbulspor maçı sonrası Haris Seferovic'in geleceği hakkında gelen soruyu yanıtlayan Okan Buruk, "3 gün önce kupa maçımız vardı. Orada onu denedik. Bütün oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz. Bugün ona süre vermedim. Orada Mertens’i önde kullanmak istedim, hareketliliğinden dolayı ve oyunu yönetmesinden dolayı. Taktiksel bir tercih olduğu için Sefervovic’i değerlendirmedik. Şans geldiğinde kendini ispat etmek zorunda. O da, biz de bunu istiyoruz. Bundan sonra daha iyi olma şansı onun elinde. Daha çok çalışacağız. 3 tane santrforumuz var. Burada bir yarış var. En iyi olan çıkıp oynayacak. Hala Seferovic’e güveniyoruz, şans da vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

OCAKTA YOLLAR AYRILACAK

İtalyan basınından Sarı kırmızılıların İsviçreli yıldızı Haris Seferovic için flaş bir iddia geldi.

Tuttomercato'ya göre, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic'in ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılarak Benfica'ya dönebileceği belirtildi.

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Haberde, sarı kırmızılıların büyük umutlarla transfer ettiği başarılı golcüden verim alamadığı ve ara transfer döneminde yollarını ayırma kararı aldığı kaydedildi.

HOCAYI İKNA EDEMEDİ

İsviçreli golcünün Galatasaray'da beklenileni veremediği ve OKAN BURUK'u ikna edemediği de belirtildi.

1 MİLYON EURO'YA KİRALANDI

Yıllık ücreti 2.3 milyon Euro olan Seferoviç’i Cimbom, Benfica’dan 1 milyon Euro’ya kiralarken 20 maçta ilk 11’de forma giymesi durumunda 2.5 milyon Euro’luk satın alma bedeli devreye girecekti.