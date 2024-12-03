Galatasaray’da karaborsa bilete takipsizlik

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Galatasaray’ın maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddiaları üzerine başkan Dursun Özbek’in suç duyurusuyla başlayan soruşturmada savcılık ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair karar’ verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve emniyet güçlerine yapılan 46 ihbarın birleştirildiği ve 8 şüphelinin ifadesinin alındığı kaydedildi.

Karaborsa bilet satışından 56 milyon Euro menfaat elde edildiğine dair beyanların soyut kaldığı ve herhangi bir delilin bulunmadığının da altı çizildi. Şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair haklarında kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte, her türlü şüpheden uzak somut ve yeterli delil elde edilemediği de ifade edildi. Tüm bu gerekçelerle, aralarında Bora İsmail Bahçetepe ve Eray Yazgan’ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.