Galatasaray'da Kaptan Arda Turan'a doğum günü sürprizi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşı olmadan yan etki hissettiler Hangisi gerçek, hangisi değilAşı olmadan yan etki hissettiler! Hangisi gerçek, hangisi değil?#Pandemi
Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü Hedef bambaşkaydı...Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü! Hedef bambaşkaydı...#Cristina Vita Aranda
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Erdoğan duyurdu Elektrik faturalarına düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyorKritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyor#İsmail Demir
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Beklenen rapor sonunda açıklandı Artık kaçacak yeri kalmadıBeklenen rapor sonunda açıklandı! Artık kaçacak yeri kalmadı#Boris Johnson
Kameralarla yalan tespiti Yüzde 73 doğru algılıyor...Kameralarla yalan tespiti! Yüzde 73 doğru algılıyor...#İsrail
Numaralara bakınca sevinçten havalara uçtu… Sen şanslısın denilince tekrar oynadıNumaralara bakınca sevinçten havalara uçtu… 'Sen şanslısın' denilince tekrar oynadı#Kayseri
Bölgede art arda depremler... Büyük depremin habercisi miBölgede art arda depremler... Büyük depremin habercisi mi?#Deprem
Bu nasıl anne Öz kızını ayının önüne böyle attıBu nasıl anne! Öz kızını ayının önüne böyle attı#Özbekistan
Büyük tehlikeyi açıkladı Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilirBüyük tehlikeyi açıkladı! 'Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilir'#Ece Erken
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
ABDden sonra İngiltere de devreye girdi Rusyayı ezecek yıkıcı yaptırımlar uygulanacakABD'den sonra İngiltere de devreye girdi! 'Rusya'yı ezecek yıkıcı yaptırımlar uygulanacak'#RUSYA
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Kaptan Arda Turan'a doğum günü sürprizi

#Galatasaray#Arda Turan#Alanyaspor
Galatasarayda Kaptan Arda Turana doğum günü sürprizi

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Haberin Devamı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına açık yapıldı.

Antrenman koşuyla başladı ve Yardımcı Antrenör Jordi Guerrero Costa yönetiminde pozisyon alma ve fiziksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenman daha sonra üç grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldı. Teknik Direktör Domenec Torrent, antrenmana yaklaşık yarım saat sonra katıldı.

Antrenmanda izinli olan Sofiane Feghouli, salonda çalışan Alexandru Cicaldau, sakatlıkları devam eden Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk ve Mbaye Diagne katılmadı. Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda olan Mustafa Muhammed de idmanda yer almadı.

Arda Turan için pasta kesildi

Haberin Devamı

Galatasaray'da antrenman öncesi basın mensupları, 35 yaşına giren Kaptan Arda Turan'ın doğum günü dolayısıyla pasta kesti. Turan, pasta için basın mensuplarına teşekkür etti.

Öte yandan antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da izledi.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek. Sarı-kırmızılılar, öğleden sonra kamp için Antalya'ya gidecek ve Lara’da kamp yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Arda Turan#Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!

4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs