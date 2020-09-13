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Haber Giriş: 13.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da kaptan Arda Turan ilk maçta güven verdi!

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Galatasaray'da kaptan Arda Turan ilk maçta güven verdi!
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Galatasaray'a 2011’de veda ettikten sonra tekrar takıma dönen Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sarı kırmızılı formayla sahaya çıktı.

2011’de Galatasaray formasıyla son resmi maçına 20 Mayıs’ta Türk Telekom Stadı’ndaki 2-0 kazanılan Konyaspor karşısında çıkan Arda dün Gaziantep FK karşısında kaptan olarak görev yaptı.

66 DAKİKA OYNADI

Yarım sezon sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu 66 dakika sahada kalırken daha sonra yerini Ryan Babel’e bıraktı. Golü ya da asisti bulunmamasına rağmen Falcao ve Emre ile uyumu dikkat çeken Arda görev yaptığı süre boyunca girdiği 11 ikili mücadelenin 9’unu kazanırken 2 top kaptı ve yüzde 84 pas isabetiyle oynadı. Çektiği bir şutta isabet bulamayan Arda 3 de şut pası verdi.

ARDA NE YAPTI?

SÜRE 66 DK.

İKILI MÜCADELE 9/11

TOP KAPMA 2

İSABETLI PAS %84

ŞUT 0/1

ŞUT PASI 3

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