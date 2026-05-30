Galatasaray'da kapılar kapandı! 'Bir yere gitmiyorsun'

Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFERE VETO

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılarda transfer edilecek isimlere yoğunlaşılırken, talipleri olan yıldız isim için de karar verildi.

BARIŞ ALPER'E DEV TALİP

Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir sezonu geride bırakan ve kariyer rekorunu kıran 26 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda A Milli Takım kampında Dünya Kupası macerasına hazırlanıyor. Ancak dev turnuva öncesi yıldız futbolcunun adı transfer gündeminden de düşmek bilmiyor. Sezon başında Arap kulübü NEOM’un kapısından dönen Barış’ı bu kez Avrupa devleri yakından takip ediyor. Özellikle Arsenal, sezon içinde de temsilcileriyle tribünde izlediği Barış Alper’e teklif götürmeyi planlıyor.

BAŞKANLA GÖRÜŞTÜ

Sarı-Kırmızılılar daha önce 40 milyon Euro fiyat biçtikleri Barış için bu rakamdan da vazgeçmiş durumda. Başkan Dursun Özbek’le görüşen Okan Buruk, oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istedi.

'HİÇBİR YERE GİTMİYORSUN'

Ardından Milli Takım kampındaki Barış’la telefonla da görüştüğü öğrenilen Buruk’un, hem öğrencisine kupa öncesi destek verdiği hem de 'Sakın aklını transfer işleriyle bulandırma, ayrılık planları yapma. Bu sezon da hangi şartlarda olursa olsun bizimlesin. Şampiyonlar Ligi hedeflerine birlikte yürüyeceğiz.' dediği iddia edildi.