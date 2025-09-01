Galatasaray'da kaleye son aday Andre Onana!

Haberin Devamı

Muslera'nın ayrılmasından sonra kaleci arayışlarını sürdüren G.Saray’ın bu hafta bu konunda önemli bir adım atması beklenirken, adaylar arasına Manchester United’lı Andre Onana da girdi. Ederson, Donnarumma, Lammens ve Uğurcan konusunda ilerleme kaydedilemezken, teknik direktör Okan Buruk da Rizespor maçının ardından kaleci transferi için bir toplantıya katılacağını söylemişti.

JELERT SOUTHAMPTON’DA ZANiOLO UDiNESE YOLCUSU

Galatasaray, Danimarkalı stoperi Elias Jelert’i, bir yıllığına Southampton’a kiraladığını dün KAP’a bildirdi. Sarı kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo da Udinese ile transfer görüşmeleri yapmak için İtalya’ya gitti.