×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da kaleye son aday Andre Onana!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Manchester United#Onana
Galatasarayda kaleye son aday Andre Onana
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 07:00

Premier Lig ekibi Manchester United, Nijeryalı kaleciyi sarı - kırmızılılara teklif etti. M.City’nin Ederson için olumsuz cevap vermesinden sonra G.Saray yönetimi rotayı 29 yaşındaki file bekçisine çevirdi.

Haberin Devamı

Muslera'nın ayrılmasından sonra kaleci arayışlarını sürdüren G.Saray’ın bu hafta bu konunda önemli bir adım atması beklenirken, adaylar arasına Manchester United’lı Andre Onana da girdi. Ederson, Donnarumma, Lammens ve Uğurcan konusunda ilerleme kaydedilemezken, teknik direktör Okan Buruk da Rizespor maçının ardından kaleci transferi için bir toplantıya katılacağını söylemişti.

JELERT SOUTHAMPTON’DA ZANiOLO UDiNESE YOLCUSU

Galatasaray, Danimarkalı stoperi Elias Jelert’i, bir yıllığına Southampton’a kiraladığını dün KAP’a bildirdi. Sarı kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo da Udinese ile transfer görüşmeleri yapmak için İtalya’ya gitti.

Gözden KaçmasınFenerbahçede uçaklar durmuyor Yıldızlar, İstanbula geliyorFenerbahçe'de uçaklar durmuyor! Yıldızlar, İstanbul'a geliyorHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Manchester United#Onana

BAKMADAN GEÇME!