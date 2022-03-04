Galatasaray'da kaleye Muslera mı Pena mı geçecek? Konyaspor ve Barcelona...

Haberin Devamı

Fernando Muslera mı, Inaki Pena mı? Galatasaray ’da zorlu maç trafiği öncesi kalede kimin yer alacağı 1 numaralı gündem maddesi olarak öne çıktı.

Teknik Direktör Torrent’i zor bir seçim bekliyor. 13 Aralık’taki Sivas deplasmanında sakatlanan ve hafta başında takımla antrenmanlara başlayan Muslera oynayabilecek duruma geldi. Uruguaylı eldivenin maç eksiği ise endişe yaratıyor. 3.5 aylık aranın 35 yaşındaki eldivenin performansına nasıl yansıyacağı bilinmiyor. Muslera’nın; Konya, Barcelona ve Beşiktaş ile yapılacak maçlarda kaleye geçmesinin riskleri üzerinde duruluyor.

Pena’nın tecrübesizliği

Fanatik'in haberine göre Inaki Pena’nın tecrübesizliği ise sıkıntı yaratıyor. Pena’nın Rizespor maçındaki performansı da yine kafaları karıştırdı. Seçim yapmakta zorlanan Torrent, kaleci antrenörü Segarra’nın vereceği rapora göre hareket edecek. Konya maçındaki tercihin Barcelona karşılaşması için de referans olacağı belirtildi. Konya’da kaleye kim geçerse Barcelona’da da aynı ismin tercih edileceği bildirildi. Bu durumun Muslera’nın Konya’da oynama olasılığını artırdığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Konya’ya gidiyorlar

Cim-Bom, İttifak Holding Konyaspor ’la yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolcuların, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmaların ardından gruplar halinde çift kale maç oynadığı belirtildi. Kazanan takımın oyuncuları galibiyet pozu verdi. Galatasaray bugün gerçekleştireceği idmanın ardından Konya’ya giderek kampa girecek.