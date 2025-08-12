×
Galatasaray'da kalenin sahibi bu hafta belli oluyor!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 07:00

Falatasaray prensipte anlaştığı Ederson için City’den olumsuz yanıt gelmesi ihtimaline karşı alternatifini hazırda tutuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Porto’lu Diogo Costa ve İnter’li Sommer için kulüpleriyle teması sürdürüyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen’in takıma katılmasının ardından transferde önceliğini kaleye veren yönetim yeni 1 numarasını kısa sürede açıklamakta kararlı. Fernando Muslera’nın yerini dünyaca ünlü bir isimle doldurmayı hedefleyen sarı kırmızılıların gündeminde 3 isim var.

Listenin 1 numarasında Manchester Cityli Ederson yer alıyor. Sarı kırmızılılar oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Bonservis için İngiliz devi ile görüşmeler devam ederken transferin gerçekleşmemesi durumunda ise yönetim rotasını diğer adaylara çevirecek. 

SAVUNMAYA DA PAVARD DÜŞÜNÜLÜYOR

Cimbom daha önce de görüştüğü Porto’nun kalecisi Diogo Costa ile Inter’in deneyimli ismi Yann Sommer için kulüpleri ile temas halinde. Ederson için City’den gelecek yanıtı göre görüşmeler resmiyet kazanacak. 25 yaşındaki Costa’da yönetimin maksimum 20 milyon Euro’ya çıkması bekleniyor. Son karar Sommer olursa ise yine hedef bonservisi ile takıma kazandırmak.

Sarı-kırmızılıların kaleci konusunu bu hafta çözüme kavuşturması beklenirken Inter ile yapılan görüşmelerde gündeme gelen diğer bir isim ise hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabilen Benjamin Pavard olduğu öğrenildi. Galatasaray, Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcuyu kiralık olarak renklerine katmayı hedefliyor.

