Galatasaray'da kaleci transferi için düğmeye basıldı! Marcin Bulka için görüşmeler başladı

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Galatasaray kalesindeki 14 yıllık Fernando Muslera dönemi iki hafta sonra büyük ihtimalle sona erecek. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisinin ülkesine dönerek kariyerine burada devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulüpte 14. sezonunu geçiren ve kazandığı 19 kupayla Türk futbol tarihine geçen Muslera'nın ülkesine dönmek istediğini belirterek, "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

FRANSIZLAR DUYURDU: BULKA İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, OGC Nice forması giyen Polonyalı kaleci Marcin Bulka'nın transferi için kulüp ve oyuncu cephesiyle görüşmelere başladı.

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"AYRILMASI MANTIKLI OLUR"

Kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan ve sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamayan 25 yaşındaki 1.99'luk eldivenin geleceği hakkında L'Equipe gazetesine açıklamada bulunan Nice teknik direktörü Franck Haise, "Bulka’nın sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Bu yüzden bu yaz bonservis kazandırarak takımdan ayrılması mantıklı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFERİ 12 İLA 15 MİLYON EURO CİVARINDA BİTEBİLİR

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak tahmin edilen Bulka'nın transferinin 12-15 milyon euro aralığında bir bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon oynadığı 40 maçın 8'inde kalesini gole kapatan Marcin Bulka, kalan maçlarda ise 55 gol yedi.