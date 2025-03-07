Galatasaray'da kaleci operasyonu: Muslera'nın yerine sürpriz isim!

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Galatasaray'da yaklaşık 14 yıldır kaleyi başarıyla koruyan Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından takımdan ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

Yeni kaleci arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, Barcelona forması giyen eski kalecisi Inaki Pena'nın transferi için harekete geçti.

Barcelona'nın kaleyi Wojciech Szczesny'e emanet etmesinin ardından 3. kaleci konumuna düşen Inaki Pena'yı Avrupa'dan birçok takımın takipte olduğu, bu takımlardan bir tanesinin de Galatasaray olduğu aktarıldı.

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PENA 'ŞİMDİLİK' AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Pena'nın ise 'bugün için' Barcelona'dan ayrılmayı düşünmediği, aklını transfer haberleriyle meşgul etmek yerine sezon sonuna dek antrenmanlarda çalışmaya ve kendisine ihtiyaç olduğunda hazır olmaya odaklandığı belirtildi.

1,5 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Pena'nın Barcelona'daki sözleşmesinin Haziran 2026'da biteceği hatırlatılırken, kulüp yönetiminden kendisine henüz sözleşme uzatma konusunda herhangi bir teklifte bulunulmadığı kaydedildi.

PENA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu.

PENA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 25 gol yedi.