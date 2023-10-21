Galatasaray'da Kaan Ayhan'dan Beşiktaş maçı sonrası Bayern Münih uyarısı

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Galatasaraylı futbolcuların maç sonu görüşleri şu şekilde:

KAAN AYHAN: BURALARA GELMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM

Derbi galibiyeti için mutluyuz ama kırmızı karttan sonra oyunu daha rahat geçirebilirdik. Pres yapmakta zorlandık. Mutluyuz ama analizini yaparak, inşallah daha iyi bir oyun sergileriz. Her maçta pozisyonum değişiyor ama ben bunalrı görevim olarak görüyorum. Okan Buruk ile iletişimimiz bu şekilde. Takım için ve kendi adıma mutluyum. Buralara gelmek için çok çalıştım. Galatasaray'ın için en iyi şekilde mücadele ediyoruz. Kimin oynayacağına hoca karar verir. Çok başarılı dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder.

"BAYERN MÜNİH'E İYİ SAVUNMA YAPMAZSANIZ SİZİ ZOR DURUMA SOKABİLİR"

Bayern Münih'i geçmişten tanıyorum ama bu sezonu henüz analiz etmedik. Analizlerimizi yapacağız. İyi defans yapmazsanız zor duruma sokabilirler. Manchester United maçından daha iyi oynayarak Münih'in işini zorlaştırmak ve puan toplamak istiyoruz.

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TORREIRA: ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

İlk yarının sonlarına doğru zorlanmaya başladık. Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık. Önemli olan kazanmak, taraftarı mutlu etmek ve Beşiktaş'a karşı 3 puanı almaktı. Sahaya çıktığımızda gururlanıyoruz. Taraftarın tutkusu bize çok hoş hissettiriyor. Bu forma çok önemli, bunun ağırlığını bilerek oynamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler almamız gerekiyor. İki kulvarda taraftarların desteğiyle devam ediyoruz.

MUSLERA: EN İYİ MAÇIMIZ DİYEMEYİZ

En iyi oyunumuz değil ama 3 puanı almamız önemliydi, derbi kazanmak her zaman önemlidir. Milli takımlardan gelen ve dinlenemeyen oyuncularımız vardı. En iyi maçımız diyemeyiz. Bayern Münih maçı öncesi moral oldu. 50 yıl sonra ilk kez 9 maçın ilk yarısında gol yememişiz. Ne zaman 'Gol yemiyoruz' desek, gol yiyoruz. Maçları kazanmak için gol yememek lazım ama tabii ki atmak da lazım. Mauro Icardi gibi golcümüz var, onun da yardımı çok. Takımın performansı yıldız isimlerle yukarı çıkıyor.