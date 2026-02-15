×
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Okan Buruk'un forvet kararsızlığı!

#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Juventus
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da forvet kurgusunun nasıl olacağına henüz karar verilemedi.

Süper Lig’de haftayı kendi sahasındaki farklı Eyüpspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Salı günü Juventus’la yine Rams Park’ta oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İLK 11'E KARAR VEREMEDİ

Eyüp karşısında ilk 11’de forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular akademiden gelen gençlerin de katılımıyla çift kale maç oynadı. Sarı-Kırmızılı ekipte zorlu Juve sınavı öncesi keyifler yerinde. Yalnızca teknik patron Okan Buruk, dev mücadelede sahaya süreceği ilk 11’e henüz karar veremediği için düşünceli durumda.

ÇİFT FORVET DÜŞÜNCESİ

Okan Buruk’un aklındaki soru ise şu: "Tek mi çift mi!"

Icardi ve Osimhen’in birlikte uyumundan çok memnun kalan Okan hoca, Juventus karşısında daha temkinli olmayı mı yoksa taraftarın da itici gücünü arkasına alarak önde baskı oyununu mu tercih edeceğini düşünüyor.

SON İDMANDA KARAR VERECEK

Ekibiyle birlikte Juventus analizine devam eden G.Saray'ın hocası, taktik provalarda iki farklı formülü de deneyip, antrenmanda son kararını verecek.

