Galatasaray'da Juan Mata'dan galibiyet sözleri! "Bu golü onlar için attım"

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Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerken karşılaşmanın ardından oyuncular değerlendirmeler yaptı.

Okan Buruk'a şans verdiği için teşekkür eden Emre Taşdemir, "Bu duygunun tarifi yok. Hayatımda giydiğim en özel formalardan (Cumhuriyet Bayramı) bir tanesi ve gol de attım. Duygularımın tarifi yok, inşallah daha sonra anlatırım. Bütün hafta galibiyete odaklandık. Okan Hoca'ya bana şans verdiği için teşekkür ederim." dedi.

Sezonu şampiyonlukla tamamlamak istediklerini kaydeden Emin Bayram, "Sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de çok iyi karşılandığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen Juan Mata, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. 2-0 olduğu için de maçı da kazandık anlamına geliyordu. O yüzden de çok mutlu oldum. Taraftarlar sıkıntı anlarımızda da yanımızda. Bu gol onlar için attım. Galatasaray taraftarı, beni çok iyi kucakladı. Türk halkı da beni çok iyi karşıladı. Burada olmaktan çok mutluyum. 29 Ekim çok önemli bir gün, umarım Türkiye güzel bir gün geçirir." dedi.