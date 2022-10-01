Galatasaray'da Juan Mata'dan beraberlik yorumu: "Mutsuzum"

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Galatasaray'da futbolcular, Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Çok pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini kaydeden Yunus Akgün, "Çok pozisyona girdik, direkten dönenler, kaleci Ertaç Özbir'in çıkardıkları... Adana Demirspor deplasmanı zor. Kazanamıyorsan da Adana gibi deplasmanda kaybetmeyeceksin. İyi bir maç oldu. Önümüzde çok maç var, çalışmaya devam." şeklinde konuştu.

Kazanamadıkları için mutsuz olduklarını belirten Juan Mata, "Zor bir maçtı, lider bir takımla oynadık. Güçlü bir taraftar vardı. İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Ancak şansları değerlendiremedik, gol atamadık, bunun için mutsuzum. Çok istekliyiz, yaz döneminde iyi oyuncular aldık. Şampiyon olmak için kazanmalıyız. İyi olduğumu düşünüyorum ama iç sahadaki ilk maça da kendimi hazırlamak için çalışıyorum. Üst seviyedeki bilgimi, Galatasaray'a yardım etmek için kullanmak istiyorum." diye konuştu.

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İyi savunma yaptıklarını kaydeden Victor Nelsson, "Kritik müdahalelerim oldu. Çok az gol yedik, birçok maçta gol yemedik. Adana güçlü bir takım, bizim için zor bir maç oldu. Abdülkerim Bardakcı ile iyi oynadığımızı düşünüyorum." dedi.