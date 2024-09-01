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Galatasaray'da Jakobs imzaya geliyor, Hermoso’yu Roma kaptı

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#Galatasaray#Transfer#Futbol
Galatasarayda Jakobs imzaya geliyor, Hermoso’yu Roma kaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

G.Saray, sol bek transferini imza aşamasına getirdi orta sahaya yapılacak takviyede ise pürüz çıktı. Derrick Köhn’ün Werder Bremen’e gitmesinin ardından Leo Dubois’nın sözleşmesini fesheden sarı kırmızılıların yeni sol beki İsmail Jakobs olacak. Prensipte anlaşma sağlanana İspanyol stoper Mario Hermoso ise son anda rotayı Roma’ya kırdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’ne beklenmedik vedanın ardından ağır eleştirilerin hedefi olan Galatasaray’da yönetim, uzun süredir beklenen sol bek transferini bitirmeye çok yaklaştı. Beklentileri karşılayamadığı için Werder Bremen’e kiralanan Derrick Köhn’ün yerine ise Monaco’dan İsmail Jakobs getiriliyor.

Galatasaray yönetimi, Senegalli sol beki, satın alma opsiyonlu olarak 1 milyon Euro karşılığında Fransız kulübünden kiraladı. 25 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu ise 7.5 milyon Euro olarak belirlendi. Her konuda anlaşma sağlanan genç futbolcunun bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve imza atması bekleniyor.

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ROMA, YILDA 4 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Galatasaray yönetiminin stoperdeki hedefi Mario Hermoso idi. Atletico Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra serbest kalan İspanyol stoper ile prensipte anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncuyu bugün imzaya bekliyordu.

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Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, dün akşam devreye giren Roma, Hermoso ile anlaşma sağladı. Beşiktaş’ın da transfer listesinde yer alan oyuncu, yıllık 4 milyon Euro’dan Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sol bek eksiğini İsmail Jakobs ile gideren Galatasaray, savunmaya ve orta sahaya yapacağı diğer transferler için arayışını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, 4 Eylül’e kadar transferi bitirip, yeni oyuncuları UEFA’ya bildirmeyi hedefliyor.

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#Galatasaray#Transfer#Futbol

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