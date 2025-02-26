Galatasaray'da Ismail Jakobs'un sakatlık sorunu bitmiyor

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Galatasaray'ın sezon başında 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında, 8 milyon Euro'luk da zorunlu satın alma opsiyonuyla Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs sahaya çıkmakta zorlanıyor.

25 Ocak'taki Konyaspor mücadelesinden bu yana forma giyemeyen Senegalli'nin aşil tendonundaki ağrılar dinmiyor. Aşil tendonunun içinde devam eden kasta yırtık meydana gelen Jakobs uzun süredir fizyoterapi görüyor.

Habertürk'ün haberine göre; Florya'da ayak bileğine buz bandı bağlı dolaşan 25 yaşındaki sol bek kulüp personelleri dışında özel profesyoneller de tuttu. Kendi diyetisyeni ve fizyoterapisti bulunan Jakobs'un ağrıları özel programlara rağmen dinmiyor.

Tekrarlama riski bulunan bir sakatlık geçiren Senegalli'nin 2 ila 3 hafta arasında bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Bugüne dek sakatlık sebebiyle 23 maç kaçıran Ismail Jakobs, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 1 asist yaptı ve 2 sarı kart gördü.