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Galatasaray'da Ismail Jakobs'un sakatlık sorunu bitmiyor

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Sporanasayfa
Galatasarayda Ismail Jakobsun sakatlık sorunu bitmiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 12:43

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ismail Jakobs yaşadığı sakatlıklar sebebiyle şu ana dek 20'nin üzerinde maç kaçırdı. Senegalli sol bekin 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Galatasaray'ın sezon başında 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında, 8 milyon Euro'luk da zorunlu satın alma opsiyonuyla Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs sahaya çıkmakta zorlanıyor.

25 Ocak'taki Konyaspor mücadelesinden bu yana forma giyemeyen Senegalli'nin aşil tendonundaki ağrılar dinmiyor. Aşil tendonunun içinde devam eden kasta yırtık meydana gelen Jakobs uzun süredir fizyoterapi görüyor.

Habertürk'ün haberine göre; Florya'da ayak bileğine buz bandı bağlı dolaşan 25 yaşındaki sol bek kulüp personelleri dışında özel profesyoneller de tuttu. Kendi diyetisyeni ve fizyoterapisti bulunan Jakobs'un ağrıları özel programlara rağmen dinmiyor.

Tekrarlama riski bulunan bir sakatlık geçiren Senegalli'nin 2 ila 3 hafta arasında bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Bugüne dek sakatlık sebebiyle 23 maç kaçıran Ismail Jakobs, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 1 asist yaptı ve 2 sarı kart gördü.

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Sporanasayfa

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