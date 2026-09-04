Galatasaray'da Ismail Jakobs'tan Okan Buruk sözleri!

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Galatasaraylı oyuncu Ismail Jakobs, Florian Malburg'un Youtube kanalına konuk oldu. Senegalli yıldızın dikkat çeken satır başları ise şu şekilde:

"İKİNCİ ŞAMPİYONLUK BENİM İÇİN DAHA ÖZELDİ"

"Galatasaray'da ilk yılımda o kadar sorunsuz geçmedi, gerçekten çok fazla sakatlık yaşadım. Zor oldu benim için. İkinci şampiyonluk benim için daha özeldi, kendimi gösterebildim. Tüm yıl formdaydım, kendimi gösterdim."

"KENDİMİ BURADA İNANILMAZ RAHAT HİSSEDİYORUM"

"Kendimi burada inanılmaz rahat hissediyorum. Yeni bir yere alışmak genelde yarım sezon ya da bir yıl sürer ama şu an kulüpte, takımla ve hocalarımla kendimi harika hissediyorum. Taraftarların bana saygı duyduğunu ve beni sevdiğini hissetmek çok güzel. İstanbul çılgın bir şehir ama burada yaşamaktan ve evimde olmaktan çok mutluyum."

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"TARAFTAR KÜLTÜRÜNDEN BAHSEDİYORSAK TÜRKİYE EN ÜST SIRADA GELİR"

"Türkiye Ligi harika, Türkiye harika. Bundesliga'yı seviyorum ama şu an orada ne oluyor? Orada da heyecan var. Ancak taraftar kültürü ilk sırada yer alıyor. Taraftar kültüründen bahsediyorsak Türkiye en üst sırada gelir. Dünya çapında Türk taraftarlardan daha çılgın, daha tutkulu taraftar yok. Son yıllarda oraya hangi büyük yıldızların gittiğini ve zaten var olan taraftar kültürünü düşündüğünüzde, bunun çok ama çok heyecan verici bir proje olacağını düşünüyorum."

"LİGE GELEN YILDIZ OYUNCULARLA BİRLİKTE KALİTE ARTIYOR"

"Dünyada Türk taraftarlardan daha tutkulu ve ateşli taraftarlar olduğunu düşünmüyorum. Lige gelen yıldız oyuncularla birlikte kalite artıyor, üzerine bir de bu muazzam taraftar kültürü eklenince burası gerçekten çok heyecan verici bir lige dönüşüyor. Dünya genelinde Türklerden daha çılgın taraftarlar yok.”

"HEDEFİMİZ KESİNLİKLE ŞAMPİYONLUK"

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"Süper Lig'e ve yapılan yeni transferlere bakarsanız, şampiyonluk bu yıl çok büyük bir mücadele olacak. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Süper Lig'de Bayern Münih'in Bundesliga'da yaşadığı gibi rahat bir durum yok, bu yıl oldukça çekişmeli geçecek. Şampiyonlar Ligi'nde ise amacımız geçen seneden daha ileriye gitmek."

OKAN BURUK SÖZLERİ

"Okan Buruk, bir gün kulüpten ayrıldığında insanlar o zaman 'Adam aslında ne kadar büyük başarılara imza attı' diye farkına varacak. O zaman antrenör olarak mutlaka bir efsane olacak. Fatih Terim'e inanılmaz derecede büyük bir saygı hem taraftarlar, hem ülkede hem de kulüpte duyuluyor. Ve o yüzden de böyle bir efsane statüsüne sahip. Okan Buruk ise hala aktif olarak görevde. Bu yüzden de tüm o iniş çıkışları hala yaşıyor. Bu yüzden bence şu an için o statüye sahip değil."