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Galatasaray'da Ismail Jakobs tehlikesi! Kritik detay ortaya çıktı

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Sözleşme
Galatasarayda Ismail Jakobs tehlikesi Kritik detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 13:11

Galatasaray'la bir sezonluk mukavelesi kalan Ismail Jakobs'un opsiyonunun kullanılması halinde serbest kalma bedeli maddesinin devreye gireceği öğrenildi.

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Galatasaray’da sol bek rotasyonunun kritik isimlerinden Ismail Jakobs’un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir sözleşme detayı ortaya çıktı. 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan Senegalli futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin elinde +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak bu opsiyonun devreye girmesi, kulüp adına kritik bir risk barındırıyor.

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Jakobs’un kontratındaki uzatma opsiyonu kullanıldığı takdirde, oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi aktif hale gelecek. Bu durum, oyuncunun piyasa değerinin altında bir teklif gelse dahi Galatasaray'ın pazarlık gücünü sınırlandırma ve serbest kalma bedelini ödeyen herhangi bir kulübün oyuncuyu kadrosuna katma ihtimalini doğuruyor.

Galatasarayda Ismail Jakobs tehlikesi Kritik detay ortaya çıktı

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Galatasaray, oyuncudan maksimum bonservis gelirini elde etmek ve serbest kalma maddesi riskine girmemek için bu transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alabilir.

Diğer seçenek ise oyuncuyu kadroda tutup uzatma opsiyonunu devreye sokmak, önümüzdeki sezon çıkış maddesinin tetiklenmesini kabullenmek anlamına gelecek.

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Sarı-kırmızılı kurmayların, Senegalli sol bek için transfer dönemi kapanmadan nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Okan Buruk, Jakobs’u sol bekin yanı sıra stoper takviyesi yapılmazsa sol stoperde de kullanmayı düşünüyor.

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Sözleşme

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