Galatasaray'da Ismail Jakobs şoku: Stattan ayak bileği sargılı ayrıldı!

#Galatasaray#Jakobs#UEFA Şampiyonlar Ligi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 00:27

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise maçının 53. dakikasında oyundan çıkan Ismail Jakobs, sağ ayak bileğinde sargıyla stattan ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında evinde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ye 1-0 mağlup oldu.

Sakatlık ve cezalardan dolayı geniş kadroda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği 53. dakikada geldi.

Cimbom’un Ganalı sol beki Ismail Jakobs, yerini Arda Ünyay’a bıraktı. Mücadele sonrası Jakobs, stattan sağ ayak bileği sargılı halde ayrıldı.

26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili durumun yarın yapılacak tetkikler sonrasında belli olacağı belirtildi.

