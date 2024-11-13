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Galatasaray'da Ismail Jakobs şoku! Federasyon açıkladı...

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#GALATASARAY#Sakatlık#Ismail Jakobs
Galatasarayda Ismail Jakobs şoku Federasyon açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 13:33

Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Ismail Jakobs için Senegal Futbol Federasyonu'ndan sakatlık açıklaması geldi.

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Senegal Futbol Federasyonu, Ismail Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

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Federasyonun resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14 Kasım 2024'te Burkina Faso-Senegal ve 19 Kasım 2024'te Senegal-Burundi karşılaşmalarına çağrılan oyuncu Ismail Jakobs, 10 Kasım 2024'te kulübü ile çıktığı maçta sakatlandı. Kulübü Galatasaray tarafından 11 Kasım 2024'te İstanbul'da yapılan MR incelemelerinde sağ bacakta soleus kasında 3. derece lezyon tespit edildi. Bu nedenle Ismail Jakobs Kasım ayı periyodundaki milli maçlarda yer alamayacak."

TRT Spor'un haberine göre Jakobs'un sahalardan 1 ay kadar uzak kalması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan Jakobs, 1 asist yapma başarısı gösterdi ve 581 dakika sahada kaldı.

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#GALATASARAY#Sakatlık#Ismail Jakobs

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