×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Ismail Jakobs sabırları taşırdı! Sahalara ne zaman döneceği hala belirsiz

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Ismail Jakobs#Süper Lig
Galatasarayda Ismail Jakobs sabırları taşırdı Sahalara ne zaman döneceği hala belirsiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 08:24

Transfer olduğu günden bu yana sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen Ismail Jakobs, toplam 135 gündür takımdan uzak kalırken Galatasaray’ın sol bek planlarını sürekli bozmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın toplam 9 milyon euro ödeyerek Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar can sıkıyor.

32 MAÇ KAÇIRDI

Sarı-kırmızılılar ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan futbolcu, sakatlıkları nedeniyle toplam 135 gün takımdan uzak kaldı ve tam 32 maç kaçırdı.

Gözden KaçmasınSadettin Sarandan Galatasaray maçı için açıklamaSadettin Saran'dan Galatasaray maçı için açıklama!Haberi görüntüle

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçında sakatlanan ve Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde ve Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyen Jakobs'un sahalara ne zaman döneceği hala belirsizliğini koruyor.

TARAFTARLARIN SABRI TAŞTI

Öte yandan Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada yaptığı yorumlarda, Jakobs’un kronikleşen sakatlıklarına yönelik eleştirilerin giderek arttığı dikkat çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Ismail Jakobs#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!