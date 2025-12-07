Galatasaray'da Ismail Jakobs sabırları taşırdı! Sahalara ne zaman döneceği hala belirsiz

Haberin Devamı

Galatasaray'ın toplam 9 milyon euro ödeyerek Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar can sıkıyor.

32 MAÇ KAÇIRDI

Sarı-kırmızılılar ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan futbolcu, sakatlıkları nedeniyle toplam 135 gün takımdan uzak kaldı ve tam 32 maç kaçırdı.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçında sakatlanan ve Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde ve Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyen Jakobs'un sahalara ne zaman döneceği hala belirsizliğini koruyor.

TARAFTARLARIN SABRI TAŞTI

Öte yandan Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada yaptığı yorumlarda, Jakobs’un kronikleşen sakatlıklarına yönelik eleştirilerin giderek arttığı dikkat çekti.